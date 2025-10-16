Музей Севастополя начал сотрудничать с коллегами из Бразилии

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Российская галерея искусств, базирующаяся в Севастополе, установила контакт и договорилась о начале сотрудничества с музеем из Бразилии при подготовке к первой выставке многолетнего проекта по популяризации в РФ латиноамериканского искусства. Об этом сообщила ТАСС ученый секретарь Российской галереи искусств (РГИ) Виктория Данилюк.

Ранее в ГМИИ имени А. С. Пушкина сообщали, что этот музей и РГИ откроют в Севастополе совместную выставку "Бразилия: знакомая и неизвестная. Графика и литература XX века", посвященную основным вехам развития искусства Бразилии ХХ века.

"Руководитель направления искусства Глобального юга РГИ Наталья Вихрева провела очень плотную работу с музеем Лазаря Сегала в Сан-Пауло, сотрудник этого музея участвовал в подготовке выставки. Важно, когда научная, искусствоведческая работа становится международной. В ходе подготовки к выставке специалисты Музея Лазаря Сегала - бразильского художника российского происхождения - узнали, что в фондах российских музеев хранятся его произведения", - рассказала Данилюк.

Вихрева уточнила, что несколько работ Сегал передал в Россию еще до переезда в Бразилию, когда жил в Дрездене. Уточнить историю произведений удалось совместно со специалистами ГМИИ имени А. С. Пушкина, обнаружив информацию о них в переписке Сегала с одним из российских коллекционеров.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и западные государства ввели ряд санкций против РФ, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крымский полуостров зарубежных гостей и представителей компаний. Эти страны блокируют появление любой позитивной информации о ситуации на полуострове, препятствуют участию региона в международных мероприятиях за рубежом. Однако иностранные делегации приезжают на полуостров, участвуют в форумах, конгрессах, научных конференциях, спортивных соревнованиях, ведут научную работу с учеными Крыма и Севастополя, создают и развивают бизнес, поддерживают общественные связи.

Российская государственная художественная галерея (Российская галерея искусств) в Севастополе - один из проектов культурно-образовательного кластера, который строят на мысе Хрустальный по поручению президента России. В состав комплекса войдут Академия хореографии, Театр оперы и балета и музейный комплекс. Уже введено и используется по назначению здание Академии хореографии, открытие здания галереи ожидается в конце 2025 года, завершение строительства театра - в 2026-м.