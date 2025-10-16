Hollywood Undead отменили концерты в России

Рок-группа должна была выступить в Москве 28 мая и 30 мая в Санкт-Петербурге

Участник группы "Hollywood Undead" Danny (Даниэль Роуз Мурильо) © Руслан Шамуков/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Американская рок-группа Hollywood Undead отменила концерты в России в 2026 году. Об этом сообщает концертное агентство "Мельница" в своем Telegram-канале.

"С огромным сожалением сообщаем, что в последний момент, перед выходом в продажу, под давлением общественности Hollywood Undead приняли решение отложить свой визит в Россию. Группа очень расстроена, что несмотря на огромное желание выступить перед фанатами в настоящее время обстоятельства мешают это сделать", - говорится в сообщении.

Коллектив должен был выступить в Москве 28 мая и 30 мая в Санкт-Петербурге.

Группа основана в 2005 году в Лос-Анджелесе. Музыканты должны были выступить в Москве еще в июне 2022 года, но тогда концерт был перенесен.