ММД выпустил медаль по мотивам мультфильма "Вовка в Тридевятом царстве"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Московский монетный двор представил новую коллекционную медаль из серии "Мультфильмы нашего детства", посвященную мультфильму "Вовка в Тридевятом царстве" режиссера Бориса Степанцева. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Союзмультфильма".

"Московский монетный двор - филиал АО "Гознак" и киностудия "Союзмультфильм" представили новую коллекционную медаль из серии "Мультфильмы нашего детства", посвященную анимационному фильму "Вовка в Тридевятом царстве", - говорится в сообщении.

На лицевой стороне медали изображен кадр из картины, где Вовка произносит фразу "Двое из ларца - одинаковых с лица". Медаль изготовлена из мельхиора, имеет диаметр 31 мм и выполнена с использованием технологии тампопечати, обеспечивающей высокую детализацию изображения.

По данным пресс-службы, тираж медали составляет 7 тыс. экземпляров. Она продолжает серию, в которую ранее вошли изделия по мотивам мультфильмов "Маугли", "Приключения Буратино", "Бобик в гостях у Барбоса", "Лягушка-путешественница" и "38 попугаев". Продажи стартовали 16 октября.