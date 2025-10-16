Музеи Москвы за лето посетили более 7 млн человек

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Гостями московских музеев, подведомственных столичному департаменту культуры, этим летом стали свыше 7 млн человек. В число самых популярных вошли музей-заповедник "Царицыно", Государственный дворцово-парковый музей-заповедник "Останкино и Кусково", "Мультимедиа-арт-музей", Государственный музей А. С. Пушкина.

"В городских музеях за лето побывали больше 7 млн человек. В сравнении с прошлогодним теплым сезоном посещаемость выросла на 11%", - сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Как уточнили в департаменте культуры Москвы, музеи летом представили более 270 новых выставок, экспозиции посвятили истории и искусству, известным личностям, природе и моде. Например, свыше 143 тыс. москвичей и туристов побывали на выставке "1775. Триумф Екатерины II" в музее-заповеднике "Царицыно", приуроченную к 250-летию усадьбы. В ее рамках можно было увидеть предметы быта XVIII века, портреты российских полководцев, старинное оружие и воинское обмундирование. А Дарвиновский музей подготовил экспозицию "России необъятные просторы", куда вошли картины современных художников, вдохновлявшихся пейзажами Подмосковья, Тверской и Тульской областей, Урала и Крыма.

Отмечается, что насыщенным будет и осенний сезон - столичные музеи приглашают всех желающих на разноплановые выставки. Так, 23 октября в Государственном музее обороны Москвы откроется экспозиция "Победный 45-й", в основе которой живописные работы художников-фронтовиков. Здесь же 17 октября представят выставку "Она любила "Красную Москву", посвященную советским женщинам, парфюмерии, косметике и модным изданиям того времени. До 26 октября в усадьбе "Люблино" предлагают увидеть скульптуры и фотографии известных артистов балета, танцевальные костюмы, аксессуары, книги и многое другое, а до февраля 2026 года в музее-заповеднике "Царицыно" - познакомиться с жостовской декоративной росписью.