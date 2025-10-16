Фестиваль "Хворостовский" в Красноярске открыл друг исполнителя Ильдар Абдразаков

Мероприятие пройдет с 16 октября по 5 ноября

КРАСНОЯРСК, 16 октября. /ТАСС/. Фестиваль искусств "Хворостовский" в Красноярске открылся концертом друга Дмитрия Хворостовского - Ильдара Абдразакова, который впервые выступил в роли дирижера, передает корреспондент ТАСС.

"Концерт-открытие фестиваля - это монументальное духовное произведение Джоаккино Россини - Stabat Mater. Этим произведением мы чествуем память и талант Дмитрия Хворостовского. На сцене в новом амплуа дирижера Ильдар Абдразаков. Под его руководством Красноярский академический симфонический оркестр совместно с Московским государственным академическим камерным хором и Красноярским камерным хором исполнят величественный шедевр Россини", - сообщил директор фестиваля Евгений Стодушный.

По словам заслуженного артиста России Ильдара Абдразакова, даже сегодня, когда Дмитрия Хворостовского нет с нами, он всех своих друзей, с кем он когда-то выступал, собирает вместе. "Я посмотрел фестивальный график, думаю, что многие позавидовали бы тому, что именно в Красноярске пройдет фестиваль Дмитрия Хворостовского с такими именами. Ведь сегодня трудно в одном месте собрать выдающихся исполнителей классической музыки", - отметил Абдразаков.

Министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов рассказал, что фестиваль стал крупнейшим событием в мире, посвященным Дмитрию Хворостовскому. "Главная особенность фестиваля этого года в том, что он впервые выходит за пределы Красноярского края и к событиям фестиваля смогут приобщиться жители городов Красноярского края. К этому очень положительно отнесся отец Дмитрия Александр Степанович Хворостовский, с которым мы на постоянной связи", - сказал Зинов. Мероприятия фестиваля пройдут в Норильске, Ачинске, Канске, Зеленогорске, Минусинске и Абакане.

О фестивале

Фестиваль проходит с 16 октября по 5 ноября при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Красноярского края. Партнером образовательной программы выступает Русское музыкальное общество.

Всего запланировано проведение более 30 концертных, театральных, выставочных, образовательных и просветительских событий. Фестиваль завершится 5 ноября гала-концертом под управлением Валерия Гергиева.

Хворостовский родился 16 октября 1962 года в Красноярске. Здесь он окончил педагогическое училище и институт искусств. В 1985-1990 годах был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета. Умер 22 ноября 2017 года. В Красноярске имя заслуженного оперного певца присвоено театру опера и балета, институту искусств и международному аэропорту.