Музыкальный проект "Скрипка. Фестиваль. Санкт-Петербург" посвятят Бетховену

Он пройдет с 18 по 30 октября

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Пятый музыкальный праздник "Скрипка. Фестиваль. Санкт-Петербург" пройдет с 18 по 30 октября на разных площадках города и будет посвящен творческому наследию Людвига ван Бетховена. Этот композитор очень много сделал для развития скрипичного искусства, объяснил свой выбор художественный руководитель фестиваля, главный дирижер Симфонического оркестра Санкт-Петербурга, народный артист России Сергей Стадлер, представивший программу на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

"Хотя Бетховен считался лучшим пианистом своего времени, он явно очень хорошо играл и на скрипке, и видно, что он очень хорошо понимал, чувствовал, знал и любил этот инструмент. Его скрипичное наследие очень большое", - рассказал Стадлер. Он пригласил к участию коллег, представляющих в наши дни цвет скрипичного искусства. Это - Гайк Казазян, Максим Федотов, Граф Муржа, Николай Мадоян. Каждый из них выступит как солист, а все вместе на концерте 20 октября в Большом зале Филармонии они исполнят транскрипцию финала Альтовой сонаты Дмитрия Шостаковича "Памяти великого Бетховена".

"Планета Бетховен" - это восемь концертов, которые пройдут на знаковых петербургских сценах и в залах Эрмитажа при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Поклонники академической музыки услышат "Героическую" симфонию, Мессу до мажор, оперу "Фиделио", Концерт для скрипки с оркестром, музыку балета "Творения Прометея", последние струнные квартеты, которые будут исполнены в четырех музейных эртитажных пространствах. В программу войдет и музыка композиторов, находящихся в творческом диалоге с Бетховеном.

Особым украшением программы станет оркестровая сюита "Музыка для королевских фейерверков" Георга Фридриха Генделя, наследие которого Бетховен чрезвычайно ценил. Произведение, получившее признание сразу после премьеры, прозвучит в транскрипции Сергея Стадлера. В исполнении примут участие все артисты. В программе "Молодые скрипичные таланты" 22 октября в Фельдмаршальском зале Эрмитажа выступят солисты, только начинающие свой путь в искусстве.

Объясняя природу этого проекта "Петербург-концерта", Стадлер напомнил, что город на Неве славен большими скрипичными традициями, и фестиваль в наши дни призван их продолжать.