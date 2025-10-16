На призы фестиваля "Послание к человеку" будут претендовать более 80 фильмов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Свыше 80 картин из более чем трех десятков стран вошли в программу юбилейного 35-го Международного кинофестиваля "Послание к человеку", который открывается в Санкт-Петербурге. Киносмотр откроет российская премьера документальной кинопритчи немецкого режиссера Вернера Херцога "Слоны-призраки", которую впервые показали на 82-м Венецианском кинофестивале, сообщили организаторы.

"С 17 по 25 октября за престижные призы смотра сразятся 82 картины в Международном, Национальном и Экспериментальном конкурсе In Silico. Работы отобраны из более 2 900 заявок, поступивших из 95 стран мира", - говорится в сообщении пресс-службы фестиваля.

Жюри, спецпрограммы и география смотра

В пять составов жюри этого года вошли деятели искусств - обладатели престижных наград со всего мира. Сред них - итальянский киновед и продюсер Марко Мюллер, франко-израильский режиссер Мили Пешерер, португальский оператор Акасиу ди Алмейда, французский режиссер Сильван Жорж, российский режиссер Рената Джало, британский продюсер Филип Перкон и другие.

"96 фильмов стали участниками 11 специальных программ, посвященных явлениям глобального и российского социокультурного ландшафта - от нового французского кино и кинокультуры Санкт-Петербурга 90-х до гротеска и хитов главных фестивалей мира", - отметили организаторы. Особым событием станет спецпоказ 22 октября фильма-балета "Русский Гамлет"- киноверсии всемирно известного спектакля, сочиненного хореографом в 1999 году на музыку Бетховена и Малера. Зрителям покажут картину впервые.

С 20 по 23 октября на фестивале в третий раз пройдут мероприятия Индустриальной программы. В нее вошли питчинги, дискуссии и круглые столы об актуальных вопросах развития российской киноиндустрии. Отдельный день посвятят экспериментальному кино - победителей Конкурса проектов экспериментальных фильмов ждут финансовая поддержка и обратная связь от зрительской и экспертной аудитории.

"Восклицательный знак международного праздника кино поставит в Санкт-Петербурге российский показ фильма Оливера Лаше "Сират", обладателя Приза жюри Каннского кинофестиваля (2025)", - анонсировали организаторы. Показы состоятся 24 октября и 25 октября.

Площадками "Послания к человеку" выступают кинотеатры и киноцентры "Аврора", "Дом Кино", "Родина", "Великан Парк", "Ленфильм", Cinema Michele, Дом Радио, Театр Академии танца Бориса Эйфмана, Новая сцена Александринского театра, Новая Голландия, Библиотека имени Маяковского на Фонтанке, Культурный центр "Левашовский хлебозавод", Школа дизайна НИУ ВШЭ, Институт кино и телевидения, петербургская Школа нового кино. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

О фестивале

Киносмотр "Послание к человеку" основан в 1989 году в Ленинграде режиссером Михаилом Литвяковым, ныне почетным президентом кинофестиваля. В 2010 году президентом кинофестиваля стал режиссер документальных и игровых фильмов, народный артист России Алексей Учитель. В разные годы членами жюри, гостями и участниками фестиваля были Никита Михалков, Вернер Херцог, Изабелль Юппер, Ульрих Зайдль, Паоло Соррентино, Фанни Ардан, Тонино Гуэрра, Виктор Косаковский, Эмир Кустурица, Александр Сокуров и многие другие.