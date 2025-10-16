В Москве театральный фестиваль "Новые люди" представит пять постановок

Всего в рамках мероприятия покажут более 20 спектаклей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. VI театральный фестиваль "Новые люди" пройдет в Москве с 19 по 27 октября и включит в себя пять премьер из региональных театров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе проекта.

"Название фестиваля во многом определяет его концепцию. Это и новые локации, и новые форматы, и новые коллективы, и конечно, новые зрители. Очень приятно осознавать, что дети, которые в 2018 году были на беби-спектаклях, уже ходят в школу и в 2025 году могут прийти к нам на спектакли уже со своими друзьями. Получается, что на фестивале "Новые люди" взрослеют новые поколения зрителей", - приводятся слова продюсера фестиваля Алексея Бошенкова.

Так, 19 октября Томский театр живых кукол "2+КУ" покажет нацеленную на юного зрителя постановку "Чемодан для моря" режиссера Юрия Батракова в театре КукЛаб. 24, 25 и 26 октября в театре "Шалом" пройдут три постановки: Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова представит новое прочтение Н.В Гоголя "Записок Сумасшедшего" от режиссера Романа Кочержевского, Театр кукол "Петрушкина Слобода" из Мытищ готовит спектакль-лауреат премии "Золотая маска" Влада Костина "Черная речка. Кукольная дуэль", а Никитинский театр из Воронежа - постановку Екатерины Корабельник "Куда пропал прекрасный принц?" по пьесе Марии Огневой.

Завершит серию театр "Игра" из Екатеринбурга. В культурном центре ЗИЛ зрителей ждет спектакль-стендап "Ничего такого", в котором шесть артистов расскажут шесть историй о своём опыте. Театральный фестиваль проходит при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

Всего в рамках VI фестиваля будет представлено более 20 спектаклей из восьми городов РФ. Помимо столицы, он также пройдет в Калуге, Обнинске и Наро-Фоминске. Откроется проект 17 октября на площади постановкой коллектива "Пакава Циркус" перед калужским ТЮзом, а завершится в Калужской областной филармонии музыкальным спектаклем из Южно-Сахалинска 31 октября.