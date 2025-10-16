Труппа театра имени Сац из Казахстана впервые выступит на московской сцене

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Гастроли Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац (Алматы, Казахстан) впервые пройдут в Москве - на сцене Российского академического молодежного театра (РАМТ). Спектакли покажут 17 и 18 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе РАМТа.

"17 и 18 октября в рамках зарубежного направления программы "Большие гастроли" свои спектакли в Москве впервые покажет Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Наталии Сац. Гастроли алматинского театра пройдут на сцене РАМТа, что неслучайно и символично: театры связывает общая история, они созданы легендарной Наталией Сац. В 1921 году Наталья Ильинична открыла Московский театр для детей - будущий ЦДТ-РАМТ, а в 1945 году основала первый театр для детей и юношества в Казахстане", - говорится в сообщении.

В столицу России театр из Казахстана привез два спектакля. Один из них - "Сац". Постановка посвящена основательнице театра, ее представят 17 октября. Драматургом и режиссером выступает Галина Пьянова. "В этом спектакле оживают великие деятели прошлого: Вера Марецкая, Всеволод Мейерхольд, Евгений Вахтангов, Сергей Эйзенштейн, Николай Черкасов, выдающиеся артисты Казахстана Куляш Байсеитова и юный Юрий Померанцев. История театра предстает перед зрителями как живой миф, где судьбы, встречи, творческие откровения и драматические повороты сливаются в единое полотно", - характеризуют в пресс-службе постановку.

Вторым спектаклем - его покажут в РАМТе 18 октября - станет работа Ирины Симоновой "Руслан и Людмила" по мотивам одноименной поэмы Александра Пушкина. Жанр постановки определяется как романтическое фэнтези. "Киевский князь Владимир-Солнце отдает младшую дочь Людмилу в жены храброму богатырю Руслану. В разгар свадьбы девушку похищает злой колдун Черномор. Владимир обещает полцарства и руку дочери тому, кто отыщет ее. Руслан и три его соперника - суровый Рогдай, трусливый хвастун Фарлаф и юный хазарский хан Ратмир - отправляются на поиски", - обрисовывают в РАМТе завязку "Руслана и Людмилы".

Оба спектакля пройдут на Большой сцене театра. Узнать подробности о постановках и ознакомиться со списком занятых в них актеров можно на официальном сайте РАМТа.