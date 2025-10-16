Певец Сэм Фендер получил премию Mercury Prize за альбом года

В первую неделю было продано 107 тыс. копий альбома People Watching, который возглавил британские чарты

ЛОНДОН, 17 октября. /ТАСС/. Английский певец Сэм Фендер стал обладателем премии Mercury Prize, ежегодно присуждаемой за лучший альбом Великобритании и Ирландии. Об этом было объявлено на церемонии, транслировавшейся в эфире телерадиовещательной корпорации Би-би-си.

Награду 31-летнему исполнителю с севера Англии принес его третий студийный альбом People Watching, выпущенный в феврале. В первую же неделю было продано 107 тыс. копий альбома, который возглавил британские чарты.

В борьбе за почетную статуэтку и причитающийся приз в размере £25 тыс. ($33,6 тыс.) Фендер обошел вернувшуюся после долгого перерыва группу Pulp, ирландский коллектив Fontaines D.C., британскую группу Wolf Alice и певицу из Дублина CMAT (Сиара Мэри-Элис Томпсон), которую букмекеры называли фаворитом. Всего на финальном этапе на премию претендовали 12 групп и исполнителей.

Mercury Prize (ранее - Mercury Music Prize) была учреждена в 1992 году Ассоциацией производителей фонограмм (BPI - British Phonographic Industry) и Ассоциацией дистрибьюторов музыкальной продукции (BARD - British Association of Record Dealers) в качестве альтернативы другой популярной музыкальной премии - Brit Awards. Критериями, по которым жюри, состоящее из представителей музыкальной индустрии, авторитетных журналистов и критиков, отбирает работы для номинирования на премию, являются художественная ценность, новаторство, оригинальность и качество музыкального материала, представленного на альбоме.

За время существования Mercury Prize ее лауреатами становились такие музыкальные коллективы и исполнители, как Franz Ferdinand, Arctic Monkeys, Portishead, Pulp, Klaxons, Primal Scream, Wolf Alice, Elbow, The xx, Майкл Киванука, PJ Harvey. Последней удалось стать единственной двукратной обладательницей награды - в 2001 и 2011 годах. Pulp и Wolf Alice могли повторить это достижение, если 16 октября стали бы обладателями премии в добавок к статуэткам, полученным в 1996 и 2018 годах соответственно.