Умер сооснователь Kiss Эйс Фрейли

Ему было 74 года

Эйс Фрейли © Jason Koerner/ Getty Images

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Гитарист и сооснователь американской рок-группы Kiss Пол Дэниел "Эйс" Фрейли умер на 75-м году жизни Об этом сообщил журнал Rolling Stone со ссылкой на заявление семьи.

"Мы совершенно опустошены и убиты горем. Масштаб его смерти колоссален и превосходит всякое понимание. Вспоминая все его невероятные жизненные достижения, мы стараемся, чтобы память об Эйсе жила вечно", - говорится в заявлении.

Причина смерти пока не объявлена. Журнал отметил, что 11 октября Фрейли вычеркнул из календаря концерты на 2025 год в связи с неуказанными "продолжавшимися медицинскими проблемами".

Группа Kiss была основана в 1973 году в Нью-Йорке. Фрейли покинул группу в 1982 году, но затем принял участие в воссоединении Kiss в 1996 году. В составе группы музыкант принял участие в записи 10 альбомов. После второго ухода из Kiss в 2002 году гитарист продолжил сольную карьеру. В качестве сольного артиста он записал более 10 альбомов. Последний альбом Фрейли, получивший название 10,000 Volts, вышел в 2024 году.