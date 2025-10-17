Бабкина объяснила популярность народной музыки усталостью от "европеизации"

По словам артистки, нынешний интерес к народному жанру следует использовать для популяризации традиционной культуры среди разных поколений

Редакция сайта ТАСС

© Вадим Шокумов/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Интерес к народной музыке объясняется тем, что люди устали от навязываемых западных тенденций, а народная песня продолжает объединять и пробуждать эмоциональный отклик независимо от возраста и времени. Таким мнением с ТАСС поделилась народная артистка России, художественный руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина.

"У меня такое ощущение, что люди от европеизации, американизации, подустали. Сейчас появился новый интерес - "А что это? А про что это? А как это звучит?", и вдруг неожиданно это все пошло. Поэтому, слава богу, мне кажется, нужно воспользоваться этой ситуацией", - сказала Бабкина.

По ее словам, нынешний интерес к народному жанру следует использовать для популяризации традиционной культуры среди разных поколений. "Если народный жанр сейчас в интересах и детворы, и взрослых, надо закрепиться и предлагать им неназидательные варианты и, скажем, лекционные, как я рассказываю. Надо с ними, как на одном языке, они же дети XXI века, поэтому надо найти такие выразительные средства и точки соприкосновения, которые для них будут любопытны, и они, не задумываясь, сразу окунаются туда", - подчеркнула певица.