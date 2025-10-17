Shaman с Лепсом выпустили совместный трек

Певцы записали композицию "Она не скажет "Да!"

Григорий Лепс и Shaman (Ярослав Дронов) © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, также известный как Shaman, записал с народным артистом РФ Григорием Лепсом совместный трек "Она не скажет "Да!". Об этом артист сообщил в своем Telegram-канале.

"Мы немного похулиганили с Григорием Лепсом: записали новую песню "Она не скажет "Да!". Она, конечно, о любви. Точнее, о том, что остается после нее", - написал артист.

Shaman отметил, что клип на новую песню был снят в доме Лепса. Он уже доступен на цифровых платформах.