Мариинский театр посвятит представление оперы 75-летию тенора Стеблянко

В опере "Псковитянка" он исполнял партию Михайло Тучи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Мариинский театр поздравил с 75-летием народного артиста РСФСР Алексея Стеблянко, исполнившего на этой сцене ведущие теноровые партии отечественного и мирового репертуара. Юбилейную дату певца труппа отмечает вечерним представлением оперы "Псковитянка" Николая Римского-Корсакова, сообщила пресс-служба театра.

В этом спектакле Стеблянко исполнял партию Михайло Тучи.

"Спектакль пройдет с прологом "Боярыня Вера Шелога". В главных партиях - Екатерина Гончарова, Дарья Рябоконь, Елена Витман, Дмитрий Григорьев, Евгений Чернядьев, Сергей Семишкур, Станислав Трофимов, Юрий Воробьев. За дирижерским пультом - Гурген Петросян", - рассказали в пресс-службе.

Стеблянко в 1976 год окончил Ленинградскую консерваторию и тогда же был приглашен в труппу Кировского (ныне Мариинского) театра. В его репертуар вошло множество ролей зарубежного репертуара, в том числе Хозе в "Кармен" Жоржа Бизе, Отелло, Манрико в "Трубадуре" и Радамес в "Аиде" Джузеппе Верди, Лоэнгрин и Парсифаль в одноименных операх Рихарда Вагнера. Как отмечает критика, особенно ярко талант певца раскрылся в русском репертуаре. В галерее созданных им образов - Ленский в "Евгении Онегине", Андрей в "Мазепе" и Герман в "Пиковой даме" Петра Чайковского, Пьер Безухов в "Войне и мире" Сергея Прокофьева, Самозванец в "Борисе Годунове" и князь Андрей Хованский в "Хованщине" Модеста Мусоргского, Садко в одноименной опере Римского-Корсакова.

С начала 90-х годов певец был также солистом Боннской оперы, пел в спектаклях Ла Скала, Ковент-Гардена, оперных театров Германии и Нидерландов.

В 1986 году Стеблянко занялся вокальной педагогикой. Ныне он - профессор кафедры сольного пения Российского государственного педагогического университета имени Александра Герцена.