В "Союзмультфильме" оценили помощь ИИ при создании анимации

Искусственный интеллект - могущественный инструмент, который может помочь выйти на какую-то новую орбиту, отметил генеральный директор студии Борис Машковцев

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 17 октября. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) станет частью индустрии создания мультфильмов и может помочь выйти "на новую орбиту". Такое мнение высказал журналистам генеральный директор студии "Союзмультфильм" Борис Машковцев.

"Я думаю, здесь важно разобраться, кто является творцом, а кто является помощником. Очень важно, чтобы человек и искусственный интеллект не поменялись местами в художественной анимации, потому что сфера творчества - это диалог между людьми, в первую очередь. Искусственный интеллект - могущественный инструмент, который может помочь нам выйти на какую-то новую орбиту. <...> Совершенно очевидно, что [искусственный интеллект] станет частью нашей индустрии", - сказал Машковцев в ходе фестиваля якутской анимации TO:KU Fest.

При этом, считает он, важно, чтобы ИИ как "инструмент не выхолостил человеческое творчество, человеческую фантазию". "Потому что именно это ценность творчества: вы можете поделиться тем, что вы чувствуете, и тем, как именно вы видите этот мир", - добавил он.

В Якутске с 16 по 18 октября проходит третий фестиваль якутской анимации TO:KU Fest 2025. Он собрал ведущих специалистов, в том числе представителей всех якутских анимационных студий. Предусмотрены мастер-классы, образовательный и лекционный блоки с привлечением экспертов.