На "Биеннале театрального искусства" в Москве покажут 15 спектаклей

Первым спектаклем конкурсной программы станет "Пуф, или Ложь и истина" Аси Князевой

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Конкурсная программа IX Фестиваля "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры" объявлена открытой. В нее входят 14 спектаклей, еще одна постановка относится ко внеконкурсной программе, сообщила на пресс-конференции в ТАСС арт-директор фестиваля профессор Школы-студии МХАТ Ольга Егошина.

"Это фестиваль, где сочетается конкурсная, внеконкурсная, образовательная и лабораторная программы. Все это создает некоторое общее пространство "Уроков режиссуры". У нас в этом году 15 участников, один из них - внеконкурсный спектакль "Живые картины блокады", режиссер - Игорь Коняев. Постановка построена на воспоминаниях участников блокады - работников Эрмитажа, спасавших картины", - сказала она.

Первым спектаклем конкурсной программы станет работа Аси Князевой "Пуф, или Ложь и истина". Ее покажут сегодня, 17 октября, на Новой сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Кроме того, постановки представят такие молодые режиссеры, как Дмитрий Крестьянкин, Владимир Комаров, Илья Зайцев, Дмитрий Мульков, Сергей Тонышев, Саша Золотовицкий, Тимур Кулов, Александр Локтионов.

Кроме Театра Вахтангова, в числе задействованных московских площадок - сцены Московского академического театра имени Владимира Маяковского, Московского драматического театра имени Марии Ермоловой, Московской театра "Школа драматического искусства", Московского губернского театра, "Дворца на Яузе", Московского театра "Et Cetera", Российского академического молодежного театра, Московского театра "Современник".

Театры из Санкт-Петербурга, Самары, Лесосибирска, Верхнего Уфалея, Барнаула, Казани, Омска и других городов России тоже привезут свои спектакли в столицу. Показы продлятся до 2 декабря 2025 года. Работы молодых конкурсантов будет оценивать профессиональное жюри, куда вошли режиссеры Алексей Бородин, Георгий Исаакян, Евгений Кменькович, Евгений Марчелли, Владимир Панков, Искандер Сакаев, Валерий Фокин. Победители получат гранты.

О фестивале

"Уроки режиссуры" - единственный в мире театральный фестиваль, в жюри которого входят только режиссеры. Как отметили организаторы, он представляет собой "фестиваль-лабораторию, пространство диалога и преемственности", где младшие учатся у старших и наоборот. В нечетные годы в конкурсе участвуют молодые режиссеры и судят их опытные мастера, а в четные - мэтров оценивает новое поколение режиссуры. Лауреаты получают грант на постановку спектакля. В рамках проекта пройдут открытые мастер-классы, лекции и творческие встречи. Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.