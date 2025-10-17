Умер народный артист Северной и Южной Осетии Тимур Харебов

Композитору было 77 лет

ЦХИНВАЛ, 17 октября. /ТАСС/. Умер член союза композиторов России, народный артист Южной и Серной Осетии Тимур Харебов. Организацией похорон займется созданная распоряжением президента Южной Осетии Госкомиссия, сообщила пресс-служба главы закавказской республики.

"Президент Алан Гаглоев подписал распоряжение об образовании Государственной комиссии по организации похорон Народного артиста Республики Южная Осетия, кавалера орденов Почета и Дружбы Республики Южная Осетия Тимура Харебова", - сообщили в пресс-службе.

Комиссию возглавил госсоветник президента Южной Осетии Батрадз Бегизов. Расходы, связанные с похоронами композитора, будут за счет государства.

В соболезновании от имени народа и руководства республики Гаглоев отметил, что Харебов был ярким, бесконечно талантливым человеком - музыкантом, композитором, певцом, который нес неоценимый вклад в развитие музыкального искусства и культурного наследия осетин.

"Творческие достижения мастера стали символом единства и духовного богатства Осетии, а его произведения - источником вдохновения для многих поколений. С именем Тимура Харебова связан первый в Осетии мюзикл "Роксана". В числе его наиболее популярных песен - "М Ирыстон", ставшая хитом, выразителем духа и настроений целой эпохи", - подчеркнул президент.

По данным властей республики Харебов умер 16 октября в больнице Владикавказа после тяжелой болезни. Ему было 77 лет. Церемония прощания с композитором пройдет на Театральной площади в Цхинвале 19 октября.

Соболезнования родным, близким и коллегам музыканта выразило и Министерство культуры Республики Северная Осетия-Алания. В Минкульте отметили, что Харебов оставил значительный след в культурной жизни Осетии: выдающийся композитор и исполнитель, кавалер ордена Дружбы, медали "Во имя жизни", член Союза композиторов России и РСО-Алания. Он написал около 200 произведений, созданных в различных музыкальных жанрах. Благодаря ему был также создан ансамбль народных инструментов "Айзалд".