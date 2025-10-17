В Нижнем Новгороде умерла заслуженная артистка РСФСР Татьяна Демурова

Ей было 77 лет

Татьяна Демурова © Нижегородский государственный академический театр кукол

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 октября. /ТАСС/. Нижегородский государственный академический театр кукол сообщил о смерти на 78-м году жизни заслуженной артистки РСФСР Татьяны Демуровой. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте театра.

"Нижегородский государственный академический театр кукол с глубоким прискорбием сообщает, что на 78-м году жизни не стало заслуженной артистки РСФСР Татьяны Ивановны Демуровой", - отмечается в сообщении.

Татьяна Демурова родилась 4 декабря 1947 года в Дзержинске Горьковской области. В 1965 году она окончила Нижегородское театральное училище (курс Виталия Александровича Лебского), став выпускницей первого набора кукольного отделения.

В 1967 году она была принята в Горьковский театр кукол, которому посвятила ему 58 лет своей жизни. За это время актриса сыграла десятки ярких ролей. В 1986 году Татьяне Ивановне было присвоено звание "Заслуженная артистка РСФСР", в 2009 году она стала лауреатом театральной премии имени Н. И. Собольщикова Самарина. Актриса неоднократно отмечалась почетными грамотами и дипломами, принимала участие во Всероссийских и международных фестивалях. Много лет Татьяна Ивановна преподавала мастерство актера в Нижегородском театральном училище имени Е. А. Евстигнеева.

В театре отметили, что артистку отличали редкая скромность и внутреннее благородство. "Она никогда не стремилась к громкой славе, ее главным богатством была сама сцена, любимые роли и искренняя любовь к зрителю. Всегда мягкая, внимательная и готовая прийти на помощь, она умела поддержать добрым словом и вдохновить примером. В ее присутствии царила особая, теплая атмосфера, а каждое сказанное ею слово исходило от сердца", - отмечается в сообщении.

Театр выражает глубокие соболезнования родным и близким Татьяны Ивановны. Прощание с актрисой прошло в храме святых апостолов Петра и Павла в Нижнем Новгороде 17 октября.