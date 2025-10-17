Умерла актриса Театра "На Литейном" Людмила Егорова

Ей было 86 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Актриса Театра "На Литейном" в Санкт-Петербурге Людмила Егорова умерла в возрасте 86 лет, сообщил театр. На его сцене она прослужила более пяти десятилетий.

"С прискорбием сообщаем, что 15 октября не стало актрисы Театра "На Литейном" Людмилы Ивановны Егоровой", - говорится в сообщении на странице театра во "ВКонтакте". О дате, времени и месте прощания театр известит позднее.

Егорова посвятила актерской профессии всю жизнь. В 18-летнем возрасте она пришла на "Ленфильм", где ее заметили ассистенты режиссера Александра Иванова, который снимал тогда фильм "Поднятая целина". Увидев ее фотографии, он сразу пригласил ее на роль Варюхи. После дебюта Егорову позвал к себе на курс преподаватель Ленинградского института театра, музыки и кино Федор Никитин. По окончании учебы в 1968 году она пришла в Театр "На Литейном", тогда - Ленинградский театр драмы и комедии.

"Органичная, многогранная, женственная, с особым неповторимым обаянием, она поражала зрителей своим дарованием, - отметили в театре. - В каждом образе, воплощенном на сцене, актриса находила что-то особенное, вкладывая в своих героинь частичку своей души. И всегда зрители с любовью и волнением приходили на спектакли с участием Людмилы Ивановны".

Особенную славу принесла ей роль в спектакле "С любимыми не расставайтесь". "До последних дней своей жизни Людмила Егорова радовала и впечатляла зрителей своей игрой, а коллегам дарила счастье от совместной работы", - говорится в сообщении театра. Последние спектакли, в которых играла актриса, - "Отцы и сыновья" и "Пеппи Длинный чулок".