На фестивале "Петербургские дожди" покажут премьеру фильма о Борисе Тищенко

Картина рассказывает о дружбе композитора с Иосифом Бродским и с Дмитрием Шостаковичем

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Фестиваль "Петербургские дожди" представит в Доме композиторов премьеру документального фильма "Борис Тищенко. Непримиримый: темы с вариациями". Это первый опыт создания портрета одного из самых значительных композиторов второй половины ХХ века после его ухода, сказал на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС автор сценария и режиссер картины Виктор Высоцкий.

"Борис Тищенко - единственный петербургский композитор, чьи балеты продолжают идти на сцене Мариинского театра и ставиться на других площадках страны. Тем не менее очевидно, что у многих людей, любящих его музыку, осталось ощущение недосказанности, недоговоренности о том, какого масштаба музыкант жил и творил в Ленинграде - Санкт-Петербурге. Авторы фильма пытаются сгладить это ощущение", - рассказал режиссер.

Об уникальности дарования Тищенко в фильме говорят Мстислав Ростропович, Олег Виноградов, Борис Эйфман, Яков Гордин, Александр Чайковский, Виктор Плешак, Ольга Петрова, Леонид Резетдинов. Главный, лирический монолог принадлежит его вдове - заслуженной артистке России, арфистке Ирине Донской-Тищенко.

Фильм рассказывает о дружбе композитора с Иосифом Бродским и с Дмитрием Шостаковичем, касается историй появления его крупнейших сочинений и нюансов его душевной жизни. Картина создана при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Народный артист РСФСР Борис Тищенко (1939-2010) - автор восьми симфоний, "Реквиема" на стихи Анны Ахматовой, девяти концертов, одиннадцати фортепианных сонат. В своем творчестве он продолжал традиции симфонизма своего учителя Дмитрия Шостаковича, которому посвятил Третью и Пятую симфонии. Среди крупнейших работ композитора - Хореосимфоническая циклиада "Беатриче" из пяти симфоний для большого симфонического оркестра, музыкальное воплощение "Божественной комедии" Данте. В Мариинском театре в постановке хореографов нового поколения идут его балеты "Ярославна" по "Слову о полку Игореве" и "Двенадцать" по поэме Александра Блока.