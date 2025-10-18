Бутман представит художественное полотно о подвиге джаз-оркестра в ВОВ

Проект будет находиться в Музее Победы, сообщил Народный артист России

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Народный артист России художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 21 октября представит в Музее Победы художественно-мемориальный проект "Бессмертный джаз-оркестр". Об этом сообщил ТАСС сам джазмен, отметив, что представление посвящено памяти музыкантов Государственного джаз-оркестра СССР под управлением Александра Лаврентьева, героически погибших в октябре 1941 года под Вязьмой.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Бутмана, презентация художественно-мемориального проекта "Бессмертный джаз-оркестр" пройдет 21 октября. Проект посвящен памяти музыкантов Государственного джаз-оркестра СССР под управлением Александра Лаврентьева, героически погибших в октябре 1941 года под Вязьмой. История коллектива неразрывно связана с созданием и первым исполнением песни "Катюша", ставшей символом надежды и сопротивления в годы войны. Отмечается, что центральным элементом проекта станет презентация монументального полотна "Бессмертный джаз-оркестр" работы художницы Паулы Стельмащук, созданного при поддержке Галереи "Старых". "Картина, сочетающая фигуративную живопись и символическую метафору, представляет глубокое художественное осмысление подвига музыкантов, воплощая идею бессмертия искусства и жертвенного служения Родине", - добавили там.

В рамках церемонии Концертный биг-бэнд Академии джаза под управлением директора Академии, заслуженного артиста РФ Павла Овчинникова исполнит музыкальные произведения военных лет, включая легендарную "Катюшу".

"Этот проект - не только дань памяти великим музыкантам, но и напоминание о том, что искусство было настоящим оружием в годы войны. В Год защитника Отечества особенно важно говорить о разных формах подвига, в том числе - о подвиге творцов, чье искусство помогало стране выстоять и победить. Их музыка стала таким же оружием против врага, как и винтовка солдата. Этот проект особенно важен для творческой молодежи - он показывает, как музыка может стать символом стойкости и патриотизма. Для нас огромная честь представить эту картину в стенах Музея Победы, мы очень надеемся, что эта акция станет основой для будущего мемориала на месте гибели музыкантов Оркестра под Вязьмой", - сказал он.

Проект реализуется Фондом поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана и Галереей старых при поддержке Музея Победы.