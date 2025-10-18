Агутин сравнил ИИ в творчестве с консервированными продуктами

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Заслуженный артист РФ Леонид Агутин считает, что искусственный интеллект (ИИ) не угрожает искусству, а, напротив, способствует его сохранению. Однако это сравнимо с потреблением консервированных продуктов, которые во многом уступают свежим, сказал Агутин ТАСС.

"Вы замораживаете, храните продукты в холодном погребе, но они хранятся не так долго, как вам бы хотелось. Потом приходят технологии, появляется консервирование. Вы их можете дольше сохранить, но вы едите консервы. То есть, это и хорошо, и плохо", - поделился мнением музыкант.

По его словам, инструменты обработки голоса сегодня облегчают задачу не только артистам, которые не попадают в ноты, но и опытным исполнителям. "Но мы никогда больше не зазвучим так, как звучала пленка. Никто из нас, из музыкантов, больше не запишет музыку на аналоговый носитель. Потому что это уже никому не надо", - считает Агутин.

"В то же время, если с чем-то невозможно бороться, это нужно возглавить, и сделать это наилучшим образом", - резюмировал музыкант.

Агутин записал песню Владимира Высоцкого "На Большом Каретном" для проекта "Высоцкий. Высота" - первого в России цифрового музыкального шоу на основе аватар-технологий. 24 октября Высоцкий "выступит" на сцене Live Арены в Москве в виде цифрового аватара, его песни прозвучат в аранжировках для джазового и симфонического оркестров. На сцене вместе с Высоцким также "выступят" фотореалистичные цифровые копии Леонида Агутина, Полины Гагариной, Сергея Шнурова и Григория Лепса.