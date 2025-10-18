Стивен Сигал: Россия и США должны наладить отношения, касающиеся "Оскара"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Американский актер Стивен Сигал считает, что России и США следует попробовать наладить отношения, касающееся американского конкурса "Оскар". Таким мнением он поделился с ТАСС.

"Я не думаю, что это разумно. Я думаю, мы должны продолжать пытаться наладить отношения", - ответил собеседник агентства на вопрос о целесообразности неучастия РФ в мероприятиях, связанных с "Оскаром".

Он также подержал создание евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка".

Стивен Сигал - американский актер. Снимался в фильмах "Над законом", "В осаде", "В смертельной опасности", "Патриот", "Приказано уничтожить", "Сквозные ранения", "Захват" и др. В 2016 г. получил российское гражданство. 30 мая 2024 г. "за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества" президент РФ Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы.