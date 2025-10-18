Стивен Сигал хотел бы сняться в российском кино

Актер отметил, что у него уже есть предварительные планы, но не стал раскрывать подробностей

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Американский актер Стивен Сигал рассказал ТАСС, что хотел бы вернуться в киноиндустрию и сняться в российском кино.

"Да, я бы хотел сделать и то, и другое", - ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.

Он отметил, что у него уже есть предварительные планы, но не стал раскрывать подробностей.

Стивен Сигал - американский актер. Снимался в фильмах "Над законом", "В осаде", "В смертельной опасности", "Патриот", "Приказано уничтожить", "Сквозные ранения", "Захват" и др. В 2016 г. получил российское гражданство. 30 мая 2024 г. "за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества" президент РФ Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы.