Бабкина выразила готовность вновь выступить вместе с Шаманом

Народная артистка России отметила, что он является "абсолютно народным" певцом

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Народная артистка России, художественный руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина выразила готовность вновь выступить вместе с Shaman (Ярославом Дроновым), заявив, что артист является "абсолютно народным" певцом. Таким мнением с ТАСС поделилась Бабкина.

"С удовольствием запишу [совместную песню], но у меня-то планы могут быть грандиозные, а у человека есть свои планы. У него своя команда, они все планируют, а в свою очередь не буду возражать. У него в репертуаре много народных песен, он же абсолютно народный певец, все его произведения попали в нужное время и в нужный час - они патриотичные, собирательные, духоподъемные", - подчеркнула она.

По словам артистки, они давно знакомы и поддерживают теплые творческие отношения. "Он к нам приходит в театр часто, мы с ним беседуем, знаем друг друга давно - мы все как бы из одного лагеря", - отметила Бабкина.