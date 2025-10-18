Виктор Сухоруков опроверг информацию о своей госпитализации

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Новости об экстренной госпитализации народного артиста России Виктора Сухорукова недостоверны, сообщил ТАСС сам актер, уточнив, что находится в дороге на выступление.

Ранее в СМИ появилась информация, что Сухорукова экстренно госпитализировали с подозрением на онкологическое заболевание.

"Именно сейчас еду в Сапсане в Питер играть спектакль "Старший сын" в ДК им. Ленсовета", - сказал он.

Сухоруков также подчеркнул, что частые новости СМИ о его госпитализации созданы специально. "Мы живем в такое насыщенное информационное время, только поспевай сочинять глупость об артисте", - отметил актер.

Сухоруков родился 10 ноября 1951 года в Орехово-Зуево Московской области. Учился в ГИТИСе. По окончании театрального вуза уехал в Ленинград, где сменил несколько театров, в том числе работал в Театре комедии им. Н. П. Акимова, в Ленинградском государственном театре им. Ленинского комсомола. Также играл в различных постановках в Москве. С 2011 по 2021 год служил в Театре им. Моссовета.

Фильмография актера насчитывает десятки картин. Он известен, в частности, по ролям в фильмах "Брат" и "Брат 2", "Бедный, бедный Павел". "Комедия строгого режима", "Остров". За роль императора Павла I в фильме Виталия Мельникова "Бедный, бедный Павел" Сухоруков в 2004 году был удостоен кинопремии "Ника". Среди последних киноработ актера - роли в картинах "Чемпион мира", "Огонь", "Годунов".