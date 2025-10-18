Реклама на ТАСС
Петербургский Театр на Садовой показал премьеру спектакля "Орестея"

Постановщиком выступил режиссер Глеб Черепанов, выбрав для своей работы жанр веселой трагедии
16:18

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Театр на Садовой показал премьеру спектакля "Орестея", соединив в мифологическом сюжете мотивы пьес Эсхила и Жан-Поля Сартра. Постановщиком, автором инсценировки и музыкального решения выступил режиссер Глеб Черепанов, избрав для своей работы жанр веселой трагедии.

"Мы не боимся юмора в этой истории. Мне кажется, что мы идем путем Шекспира, который очень любил, чтобы в пьесе был контраст юмора и невероятной пронзительной трагедии. Поэтому у нас будет именно веселая трагедия, музыкальная и в хорошем смысле слова театральная, что не отменяет всей остроты конфликта. Наша версия "Орестеи" про то, что даже в самых тяжелых обстоятельствах у человека есть возможность сделать свой личный, маленький выбор. Выбор, который может изменить все и повернуть ход истории", - рассказал режиссер журналистам о своем замысле.

Он сужает историю до единственной семьи, оставшейся на Земле после глобальной катастрофы. Мир обнулился, и у героев есть шанс начать все заново, с чистого листа. Но весь вопрос в том, как они этим шансом воспользуются.

"Орестея" - новый мультижанровый спектакль Театра на Садовой. Вместе с актерами драмы на сцену вышли артисты балета и мюзиклов.

Черепанов - выпускник режиссерского факультета Театрального института имени Бориса Щукина (мастерская Валерия Фокина). Он ставил спектакли в Мариинском театре, МХТ имени Антона Чехова, Театре на Таганке, Et Cetera, "Красном факеле".

Театр на Садовой - первый в России государственный репертуарный театр без постоянной труппы. На его афише более 20 названий - от шедевров русской и мировой литературы до современной драматургии. 

РоссияСанкт-Петербург