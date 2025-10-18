В Севастополе проходит фестиваль "Святой Владимир"

Это первый раз, когда мероприятие проводят без режиссера и сценариста Юрия Кара

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Фестиваль духовно-нравственного и семейного кино "Святой Владимир" открылся в Севастополе 17 октября, передает корр. ТАСС.

Это первый раз, когда мероприятие проходит без режиссера и сценариста Юрия Кара, возглавлявшего жюри с 2017 года. Минувшим летом он скончался от обширного инфаркта. Перед открытием фестиваля память кинодеятеля почтили минутой молчания.

Кинопоказы фестиваля запланированы до 23 октября. Будут продемонстрированы 60 фильмов. Сеансы пройдут в кинотеатрах Севастополя, в Музейном историко-мемориальном комплексе "35-я береговая батарея" и в 14 сельских клубах в пригороде.

"Самое главное в этом фестивале то, что он показывает наши отечественные очень хорошие фильмы: и документальные, и короткометражные, и полнометражные. Я посмотрел конкурсную программу, - <…> [фильмы] все очень хорошие, они все очень достойные, они очень мудрые, героические, профессионально сделанные. И они затрагивают, на мой взгляд, самое главное - сердце человека. Вот это, мне кажется, самое главное в этом фестивале", - сказал журналистам артист Владимир Тимофеев.

В этом году жюри фестиваля возглавила режиссер, заслуженный деятель искусств РФ Наталья Бондарчук. Кроме нее, работы участников будут оценивать руководитель Культурного фонда Юлиана Семенова Ольга Семенова, артисты театра и кино Владимир Тимофеев и Игорь Днестрянский, режиссер театра и кино, драматург Виталий Павлов и другие. Жюри определит лауреатов в шести номинациях.

Почетным гостем фестиваля станет заслуженный артист РФ, продюсер Сергей Жигунов. 19 октября запланирована творческая встреча с ним и показ его фильма "Три друга, клад и матрос Кошка".

О фестивале

Кинофестиваль "Святой Владимир" проводится в Севастополе с 2015 года. В нем принимали участие кинодеятели не только из регионов РФ, но и из других стран мира.

В этом году для участия в фестивале к рассмотрению принято 322 заявки. Это 100 полнометражных и 86 короткометражных документальных фильмов, 27 полнометражных и 104 короткометражных игровых фильма. Из них 30 картин отобраны в конкурсную программу в номинациях: полнометражный документальный фильм, короткометражный документальный фильм, полнометражный игровой фильм, короткометражный игровой фильм, православный фильм и "За Родину!" (военно-патриотический фильм). Еще 30 будут представлены вне конкурса.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ и при содействии правительства города Севастополя и командования Черноморского флота РФ, с благословения митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Партнерами фестиваля стали Союз кинематографистов РФ, Севастопольское городское отделение РГО, АНО "Клуб творческой интеллигенции Севастополя", Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя.