Умер бас-гитарист Limp Bizkit Сэм Риверс

Ему было 48 лет

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Бас-гитарист американской рок-группы Limp Bizkit Сэм Риверс умер в возрасте 48 лет.

"Сегодня мы потеряли нашего брата, нашего товарища по группе, наше сердце. Сэм Риверс был не просто нашим бас-гитаристом, он олицетворял собой магию", - сообщила группа на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Рок-группа Limp Bizkit была основана в 1994 году во Флориде. Музыкальный коллектив трижды был номинирован на премию Grammy и продал более 40 миллионов копий альбомов по всему миру.