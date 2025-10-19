В Якутии в конце года состоится премьера нового мультсериала "Туулчээннэр"

В каждой серии главные герои попадают в сны различных детей и помогают им решить их проблемы

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 19 октября. /ТАСС/. Новый якутский мультсериал "Туулчээннэр" о приключениях сказочных детей, которые могут проникать в сны, выйдет в 2025 году. Об этом сообщила ТАСС режиссер проекта Анастасия Трифонова.

Главными героями являются сказочные дети - брат и сестра. В каждой серии главные герои попадают в сны различных детей и помогают им решить их проблемы. Данный проект был отмечен в 2024 году по итогам сценарного конкурса.

"Премьера планируется в конце этого года примерно в декабре, - рассказала Трифонова. - Работа [над проектом] шла в течение года. <…> Синопсис заключается в том, что два ребенка, которые живут на облаке, имеют дар проникать в сны. Они слышат крик о помощи, спускаются с неба и помогают детям". В целом планируются 10 серий.

Первый якутский мультсериал "Тооку" создан НВК "Саха", он повествует о приключениях жеребенка Тооку и его друзей. Летом 2024 года начал вещание первый детский телеканал на якутском языке "Тооку". Также имя персонажа носит фестиваль якутской анимации TO:KU Fest. Третий по счету фестиваль якутской анимации TO:KU Fest прошел в Якутске с 16 по 18 октября. Там состоялись презентации новых проектов.

Национальная вещательная компания "Саха" занимается производством собственных мультсериалов с 2022 года. Кроме оригинального контента, телеканал обеспечил дубляж на якутском языке мультфильмов российского производства.