"Песню первых" Майданова могут включить во второй список для изучения в школах

По словам заслуженного артиста РФ, песня была написана из личного опыта

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Песню заслуженного артиста РФ Дениса Майданова, написанную для Движения первых, могут включить во второй перечень Минпросвещения РФ для изучения в школах. Об этом в беседе с ТАСС рассказал автор композиции.

"Эта песня должна разучиваться в школах: на внеклассной работе или на уроках музыки. Министерство просвещения в этом году отправило в школы первые 37 рекомендованных для изучения в школах патриотических песен. И я думаю, что во второй пул мы включим песню для Движения первых, хотя во многих школах ее уже и так знают", - сказал Майданов.

Он также поделился историей создания композиции. По словам Майданова, песня была написана из личного опыта. "У меня сын кадет. Когда они стали выбирать в пятом классе песню, которую они исполнят всем классом, современной хорошей песни для кадетов не нашлось. Я понял, что эту проблему испытывают кадеты по всей стране, и что этот пробел нужно заполнить. Сел и написал хорошую, крепкую кадетскую песню", - рассказал он.

Ранее Майданов сообщал, что "Песня первых" вошла в список 100 рекомендованных для школьной программы композиций. Тем не менее в итоговый перечень Минпросвещения попала другая песня Майданова - "Россия".

14 июля 2022 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О российском движении детей и молодежи". Законом было определено, что новая организация является добровольным, самоуправляемым общероссийским общественно-государственным движением. 20 июля 2022 года в Международном детском центре "Артек" (Республика Крым) в рамках финала конкурса "Большая перемена" состоялось учредительное собрание нового движения. 18-20 декабря 2022 года в Москве прошел I съезд РДДМ при участии делегатов из всех 89 регионов России, включая ДНР и ЛНР, а также Херсонскую и Запорожскую области, которые вошли в состав РФ осенью 2022 года. Съезд утвердил окончательное название организации - Движение первых.