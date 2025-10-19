Бабкина поддержала возвращение моды на народные элементы одежды

По мнению певицы, интерес к традиционным формам связан с желанием людей приблизиться к национальной культуре

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Народная артистка России, художественный руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина положительно оценила возвращение моды на народные элементы одежды, в частности на кокошники. По мнению певицы, интерес к традиционным формам связан с желанием людей приблизиться к национальной культуре.

"Мода на кокошника появилась не только сейчас, а она была давно, и я считаю, что это правильно, красиво и очень благородно. Такая одежда - это отношение к той традиции, в которой ты живешь. Хочется как-то приблизится и человек надевает на себя этот головной убор кокошника, он такой небольшой, а он красив", - сказала Бабкина в беседе с ТАСС.

По словам певицы, возвращение таких деталей в современный гардероб украсит любую девушку. "Кокошник любое лицо, любую девушку всегда облагородит. Только для женщин они чуть покрупнее, а для девочки чуть поменьше", - добавила артистка.