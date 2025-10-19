Реклама на ТАСС
Народный артист РФ Князев считает, что театр не создан для развлечения

Ректор Театрального института им. Бориса Щукина также отметил, что актер должен быть одарен и иметь за душой то, чем ему бы хотелось поделиться с публикой
07:48

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Театр создан не для развлечения, он должен приносить в мир добро. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился ректор Театрального института им. Бориса Щукина народный артист РФ Евгений Князев.

"Актер выходит к людям, которые пришли в театр, для чего-то. Не для развлечения. И театр - это не развлечение, театр не для этого создан. Театр, как говорил Гоголь, "ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь". Это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра". Вот здесь правда. И мы пытаемся и детей воспитывать в этом направлении", - сказал он.

Рассуждая о том, какими качествами необходимо обладать артисту, чтобы отдавать зрителю добро, Князев отметил, что актер должен быть одарен и иметь за душой то, чем ему бы хотелось поделиться с публикой. "Конечно, это желание, уверенность, умение отдавать часть себя, сопереживать вместе со зрителями. Все это должно быть подлинно", - заключил он. 

