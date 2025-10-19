Репетиции спектакля "Фауст" в Театре Вахтангова начнутся в конце ноября

Главную роль в постановке исполнит народный артист России Евгений Князев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Репетиции постановки Андрея Тимошенко "Фауст", главную роль в которой исполнит народный артист РФ Евгений Князев, начнутся в Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова в конце ноября 2025 года, сообщил ТАСС Князев.

"Скоро, в ноябре, даже, наверное, в конце ноября мы приступим к репетициям большой работы в нашем театре. Тут, к сожалению, времени на съемки в кино мне не хватает - всегда не до этого, вот так складывается. Речь идет о спектакле "Фауст", - сказал Князев.

Премьера постановки намечена на март 2026 года, точная дата пока неизвестна. "Фауста" покажут на Основной сцене Театра Вахтангова. Спектакль будет создан по мотивам одноименной поэмы немецкого автора XVIII-XIX веков Иоганна Вольфганга фон Гете. На работу над произведением у писателя ушло несколько десятилетий.