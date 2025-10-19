В Петербурге пройдет фестиваль детских камерных театров "Волшебный фонарик"

Мероприятие проводится с 2021 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Пятый международный фестиваль детских камерных театров "Волшебный фонарик" открывается в Петербурге на сцене Государственного детского драматического театра у Нарвских ворот, где он проводится с 2021 года.

География фестиваля ежегодно привлекает все больше новых участников и оригинальных постановок.

"Мы приглашаем коллег из разных городов России и зарубежья и почти никогда не повторяемся. Театры представляют свои лучшие спектакли, и хотя наш зритель очень избалован, интерес к фестивалю всегда высок", - сказала на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС художественный руководитель Театра у Нарвских ворот, заслуженный работник культуры РФ Валентина Лутц. Она поблагодарила за поддержку проекта Комитет по культуре Санкт-Петербурга и Союз театральных деятелей России.

В 2025 году в фестивальном репертуаре преобладают сказки, воплощенные в разных жанрах. Так, "Муха-Цокотуха" прилетит на огонек вместе с артистами Театра кукол Республики Татарстан. Со спектаклем "Карлик Нос" по сказке Вильгельма Гауфа выступит Камерный драматический театр Республики Беларусь. А Смоленский камерный театр познакомит юных зрителей со своей версией "Красной Шапочки" Шарля Перро. Пушкинскую "Сказку о попе и о работнике его Балде" дети увидят в исполнении артистов Рыбинского театра кукол. Московский театр "Шутик" представит спектакль "Молитва о Томасине" по мотивам повести Пола Гэллико "Томасина". Всего из присланных заявок для показа отобрано восемь постановок.

На фестивале будет работать жюри под председательством театроведа Анны Константиновой. Лучший спектакль может быть удостоен Гран-при. В эти же дни пройдут мастер-классы, круглые столы и творческие встречи с петербургскими артистами и режиссерами.

За пять лет в фестивале "Волшебный фонарик" побывали более 50 театров для детей и молодежи, а также театров кукол из более чем 30 городов России и зарубежья - Москвы, Новосибирска, Казани, Ростова-на-Дону, Донецка, Йошкар-Олы, Назрани, Черкесска, Белгорода, Екатеринбурга, а также из Таллина, Белграда, Витебска.