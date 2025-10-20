Первая церемония вручения "Бриллиантовой бабочки" состоится 27 ноября

Мероприятие пройдет в "Мастерской "12" Никиты Михалкова"

Редакция сайта ТАСС

Никита Михалков © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Первая церемония вручения Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоится 27 ноября в "Мастерской "12" Никиты Михалкова". Об этом ТАСС рассказал народный артист России, председатель Союза кинематографистов РФ и инициатор премии Никита Михалков.

"Первая церемония состоится в нашей "Мастерской "12" Никиты Михалкова" 27 ноября 2025 года", - сказал режиссер.

Ранее сообщалось, что вручение премии запланировано на 24 ноября.

Учредителями премии стали Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры. Презентация академии и кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялась 22 апреля на сцене Мастерской "12" Никиты Михалкова. "Лучший фильм" получит сумму, равную эквиваленту $1 млн, каждая следующая номинация - $250 тыс.

Награда премии - инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная художником Юрием Купером, - будет присуждена победителям в 12 номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший оператор", "Лучший композитор", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший актер второго плана", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший художник", "Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство", "Приз за вклад в мировой кинематограф".