Театр имени Ленсовета опроверг информацию о завершении Боярским карьеры
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Информация о завершении театральной карьеры Михаилом Боярским не соответствует действительности. Об этом сообщили ТАСС в петербургском Театре имени Ленсовета, где служит артист.
"Вранье", - сказали ТАСС в театре в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся в нескольких Telegram-каналах сообщения о завершении Боярским карьеры.
Боярский является приглашенным артистом Театра имени Ленсовета. На его сцене он в настоящее время участвует в двух спектаклях - "Театральный роман" и "Ромео и Джульетта".