В Петербурге расскажут о работе и биографиях советских разведчиков-нелегалов

Выставка продлится до 16 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Истории нелегальных разведчиков СССР в предвоенный период и годы Великой Отечественной войны расскажет выставка в историческом парке "Россия - моя история" в Петербурге. Временная экспозиция "Нелегалы Великой Отечественной" откроется для широкой публики 21 октября, рассказала на пресс-конференции в ТАСС директор зала истории Службы внешней разведки России полковник Елена Барабанова.

"По понятным причинам их личности и судьбы, а также конкретные направления и методы их деятельности годами и даже десятилетиями оставались строжайшими государственными тайнами. Однако с течением времени ряд подробностей работы советских разведчиков-нелегалов стало возможным рассекретить и показать с помощью ценнейших экспонатов", - сказала Барабанова.

В экспозицию вошли экспонаты из музейного собрания Службы внешней разведки России. Это предметы оснащения советских разведчиков-нелегалов военного времени: средства специальной связи, тайнописи и скрытого фотографирования, предметы экипировки и оружие сотрудников диверсионно-разведывательных подразделений, образцы печатей, документов, личных вещей иностранцев, которые использовались при подготовке легенд.

Отдельная часть выставки посвящена деятельности и боевым подвигам диверсионно-разведывательных подразделений Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР (ОМСБОН) и чекистско-партизанских формирований, которые действовали в годы Великой Отечественной войны на оккупированных территориях и в глубоких вражеских тылах.

Экспозиция демонстрирует роль, которую сыграли разведчики-нелегалы в победе над врагом, раскрывая малоизвестные страницы истории страны.

Об историческом парке

"Россия - моя история" - мультимедийный комплекс, в котором представлена история России с древнейших времен. Он включает в себя два зала, рассказывающих об истории России с древних времен до современности, и зал истории Санкт-Петербурга. Кроме того, есть пространство для временных экспозиций, шесть лекториев, два конференц-зала, ресторан и рабочие классы. В комплексе использовано около тысячи сложных технологических решений и мультимедийных устройств. Более чем тысячелетняя история страны преподносится при помощи современных технологий - видеостен, панорамных кинотеатров, 3D-реконструкций городов и сражений, голографических инсталляций. Первый подобный комплекс появился в 2015 году в Москве. В Петербурге исторический парк был открыт в 2017 году. На сегодняшний день филиалы комплекса есть в 26 городах России, в том числе Мелитополе и Луганске.