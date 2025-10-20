В Токио в рамках фестиваля российской культуры прошел вечер стихов Есенина

Зрители приехали на концерт из разных регионов Японии

© Кирилл Агафонов/ ТАСС

ТОКИО, 20 октября. /ТАСС/. Концерт, приуроченный к 130-летию со дня рождения Сергея Есенина, прошел в зале Oji Hall в токийском районе Гиндза. Мероприятие входит в программу ежегодного фестиваля российской культуры.

На концерте в исполнении российских и японских артистов прозвучала композиция "Жаворонок" (М. И. Глинка - М. А. Балакирев), этюды Сергея Рахманинова, прелюдии Анатолия Лядова, "Юмореска" Петра Чайковского.

Стихи Сергея Есенина прочитала российская актриса Мария Карпова, а в завершение концерта прозвучали романсы на стихи "Письмо матери", "Клен", "Не жалею, не зову, не плачу" в исполнении японской певицы, выступающей под псевдонимом Тамара.

Зрители приехали на концерт из разных регионов Японии и поделились в беседе с корреспондентом ТАСС, что благодаря мастерству исполнителей они почувствовали настроение стихов Есенина и поняли их смысл, даже не зная русского языка.

"Я не знаю русского языка, но послушав произведения, особенно романс "Письмо матери", поняла, что Есенин - "поэт деревни". Очень красива его меланхоличная "радостная грусть", - сказала Эцуко Ямамото из префектуры Сайтама. Ее подруга, тоже не знающая русского, поразилась тому, как лирика Есенина стала понятной благодаря исполнению Карповой.

Фестиваль российской культуры

Фестиваль в 2025 году открылся в апреле концертом солистов Санкт-Петербургского дома музыки под руководством народного артиста России Сергея Ролдугина. В программе фестиваля в 2025 году порядка 40 мероприятий.

Фестиваль российской культуры проводится в Японии с 2006 года. За это время во всех 47 японских префектурах выступили свыше 11 тыс. артистов из РФ. По оценке японского МИД, фестиваль стал традиционным мероприятием, знакомящим жителей страны с балетом, музыкой, театром, цирком и другими видами искусства. Его общая аудитория за годы проведения превысила 23 млн человек.