МХАТ готовит к выпуску спектакль "Женщины Есенина-2"

Как отметили в театре, спектакль передаст атмосферу, в которой жил поэт

Редакция сайта ТАСС

Здание МХАТ им. Горького © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Постановка "Женщины Есенина-2" станет прологом и продолжением спектакля главного режиссера МХАТ им. Горького Галины Полищук, пополнив репертуар театра. Об этом сообщили в театре.

"За прошедший сезон мы успели подготовить новый спектакль по мотивам книги Захара Прилепина "Есенин. Обещая встречу впереди". "Женщины Есенина-2" - это пролог и продолжение культовой постановки Галины Полищук. Жизнь Сергея Есенина была короткой, но удивительно яркой, и в первой части можно увидеть лишь ряд событий, сформировавших его личность", - говорится в сообщении.

Как отмечают в театре, спектакль "Женщины Есенина-2" передаст атмосферу вихря, в которой жил поэт. "Зрителей ждет галерея ярких женских портретов - Великой княжны Ольги Николаевны, помещицы Лидии Кашиной, знаменитой актрисы Камерного театра Августы Миклашевской и, конечно, Айседоры Дункан", - добавляют в МХАТ. Дата премьеры пока не раскрывается.