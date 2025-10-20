Международный театральный фестиваль "Балтийский дом" назвал своих фаворитов

Приз дирекции фестиваля вручили театру из Тибета, который показал спектакль "Гамлет" в постановке ведущего актера Народного театра Пекина и председателя Ассоциации китайских драматургов Пу Цуньсиня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Под девизом "Место силы" в Петербурге прошел XXXV Международный театральный фестиваль "Балтийский дом", итоги которого организаторы подвели на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

"Мы постарались соединить вроде бы вещи несоединимые: спектакли фольклорные, связанные с национальной традицией, с восточной ориентацией нашего театрального тренда в последние годы, со спектаклями, близкими нашему зрителю по языку. Это было соединение двух разных стихий искусства. Но оказалось, что эти стихии очень гармонично переплетаются в одном большом понятии под названием театральная вселенная", - сказал генеральный директор Театра-фестиваля "Балтийский дом" и руководитель одноименного фестиваля заслуженный деятель искусств РФ Сергей Шуб.

Хотя у "Балтийского дома" нет жюри и призовых мест, организаторы оставили за собой возможность отметить ряд коллективов внеконкурсными наградами. Они выполнены из срезов агата - камня, созвучного по своим природным качествам девизу "Место силы".

Приз дирекции фестиваля вручен театру из Тибета, который показал спектакль "Гамлет" в постановке ведущего актера Народного театра Пекина и председателя Ассоциации китайских драматургов Пу Цуньсиня. Знаменательно, что это был первый за всю историю выезд тибетской труппы за пределы КНР, и, как сказал режиссер, это было для артистов поистине незабываемым событием.

Казахский государственный академический театр для детей и юношества удостоен Приза прессы за спектакль "Улпан" по роману Габита Мусрепова "Улпан ее имя" в постановке выпускницы ГИТИСа Гульназ Балпеисовой.

Два коллектива набрали равное число голосов в выборе претендентов на Приз зрительских симпатий. Эту награду получил Национальный театр танца Республики Саха (Якутия) имени Кыыл Уола за пластический спектакль-олонхо "С грозными очами, с острым кулаком девушка-богатырь Кыыдаан" в постановке заслуженного деятеля Республики Саха Сергея Потапова. Таким же общественным отличием зрители наградили спектакль Театра "Сатирикон" имени Аркадия Райкина "Сирано де Бержерак". Постановку с молодыми актерами труппы осуществил народный артист России Константин Райкин.

О фестивале

Фестиваль "Балтийский дом" проводится ежегодно с 1991 года и считается одним из самых авторитетных театральных форумов Европы. За время существования этого проекта в нем приняли участие более 100 театров из 30 стран. Он расширяет географические границы, совершив в новых политических реалиях поворот с Запада на Восток.

На нынешний фестиваль приехало более 400 участников, на его спектаклях побывало более 9 тыс. человек, что, по мнению организаторов, свидетельствует о высокой степени доверия зрителей к бренду этого театрального форума. Он прошел при поддержке Министерства культуры России, правительства и комитета по культуре Санкт-Петербурга.