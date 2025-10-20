Умер художник Жозеф Кинконда

Ему было 70 лет

Редакция сайта ТАСС

ПРЕТОРИЯ, 20 октября. /ТАСС/. Конголезский художник Жозеф Кинконда, известный как Шери Шерин, умер в возрасте 70 лет в столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе. Об этом сообщил новостной портал Actualite.

Кинконда, по мнению ведущих специалистов, входит в четверку крупнейших художников ДРК, отмечает издание. Он стал одним из основателей Киншасской школы народной живописи.

Получив образование в столичной Академии изящных искусств, он быстро отошел от тогдашней академической живописи. Художник настаивал на необходимости отображать в современном африканском искусстве повседневную жизнь людей. Его работы отличаются яркостью красок, экспрессионизмом и особым натурализмом.

Творчество Кинконды стало широко известно с конца 70-х годов прошлого века. Его картины участвовали в многочисленных международных выставках. В 2009 году работы Кинконды были представлены на Московском биеннале современного искусства.