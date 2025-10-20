Академия Н. С. Михалкова проведет сессию для кинематографистов из восьми стран

В программу сессии войдут тематические мастер-классы и создание короткометражных фильмов на общую тему "Творчество объединяет

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Масштабная сессия "Творчество объединяет" для кинематографистов из восьми стран пройдет в Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова с 20 октября по 7 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе "Российского фонда культуры". Мероприятие состоится в рамках Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка".

"Проект объединит талантливых режиссеров из восьми государств, стремящихся развивать современное киноискусство. Итогом кинематографической сессии станут короткометражные фильмы. В результате конкурсного отбора из 36 заявок были выбраны 10 участников из Индонезии, Кубы, Пакистана, Турции, Казахстана, Беларуси, Армении и Узбекистана. Под руководством ведущих мастеров российского кинематографа они создадут собственные короткометражные фильмы", - говорится в сообщении.

Среди экспертов сессии народный артист России, кинорежиссер Владимир Хотиненко, заслуженный деятель искусств РФ, режиссер и сценарист Владимир Алеников, режиссер, сценарист и кандидат психологических наук Николай Флотский, заслуженный работник культуры РФ, кинорежиссер и сценарист Юрий Беленький, а также кинорежиссер и писатель Максим Смирнов-Артемьев. Продюсерами фильмов станут выпускники продюсерских и режиссерских курсов Академии Н. С. Михалкова, а актерами в предстоящих проектах будут студенты актерской мастерской академии.

Мероприятие проводится общероссийской общественно-государственной организацией "Российский фонд культуры" в сотрудничестве с международным просветительским проектом "Школа Иннопрактики". Как подчеркнула генеральный директор Российского фонда культуры Елена Головнина, этот проект послужит образцом того, как молодые кинематографисты из разных стран объединяются для продвижения киноискусства. "Этот проект - яркий пример того, как культура способна преодолевать границы и создавать новые творческие связи. Особенно приятно видеть среди участников представителей стран-номинантов на "Бриллиантовую бабочку". Для нас это один из приоритетных форматов для будущего обмена опытом и знаниями в рамках Евразийской академии, который поможет объединиться для создания качественного, смыслового кино", - сказала она.

В программу кинематографической сессии войдут тематические мастер-классы и создание короткометражных фильмов на общую тему "Творчество объединяет". Участники должны будут продемонстрировать внутреннюю борьбу современного человека между вечными, истинными глобальными ценностями и навязанными стандартами западных культур. Также для участников будет организована специальная культурная программа по Москве. Завершит сессию открытый показ десяти короткометражных фильмов, созданных творческими командами. Их презентация и торжественное вручение сертификатов участникам сессии пройдет 7 ноября в кинотеатре "Художественный".

О премии

Инициатором и вдохновителем создания Евразийской академии и кинонаграды "Бриллиантовая бабочка" стал Никита Михалков. Учредителями премии стали Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры. Презентация академии и кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялась 22 апреля на сцене Мастерской "12" Никиты Михалкова. "Лучший фильм" получит сумму, равную эквиваленту $1 млн, каждая следующая номинация - $250 тыс. Вручение премии запланировано на 27 ноября.

Награда премии - инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная художником Юрием Купером, будет присуждена победителям в 12 номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший оператор", "Лучший композитор", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший актер второго плана", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший художник", "Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство", "Приз за вклад в мировой кинематограф".