Умер заслуженный деятель искусств Аравин

Ему было 84 года

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 20 октября. /ТАСС/. Заслуженный деятель искусств Казахстана, популяризатор казахской музыки Юрий Аравин умер в возрасте 84 лет, написала в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) министр культуры и информации республики Аида Балаева.

"Ушел из жизни Заслуженный деятель искусств Казахстана, кавалер орденов "Парасат" и "Отан", член Союза композиторов Республики Казахстан, профессор Юрий Аравин. Для нашей страны имя Юрия Петровича значило очень много. Он был одним из самых известных популяризаторов казахской народной музыки", - написала Балаева.

Он также занимался сохранением народного творчества, организовывал многочисленные фольклорные экспедиции, в результате которых были восстановлены и переложены древние музыкальные произведения. "В 70-е годы прошлого века Юрий Аравин выступил с серией теле- и радиопередач, посвященных казахской музыке, народным композиторам и акынам. Талантливый музыковед, влюбленный в казахский фольклор, он открыл публике богатый мир традиционного национального искусства", - добавила министр.

Соболезнования в связи с кончиной музыковеда выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщила его пресс-служба. Глава государства отметил его вклад в популяризацию казахской фольклорной и классической музыки, отмечено в сообщении.

Юрий Аравин родился 2 апреля 1941 года в Твери. В 1968 году окончил историко-теоретический факультет Новосибирской консерватории, в 1972 году - аспирантуру Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы. Он преподавал в Казахском государственном женском педагогическом институте, в Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, и воспитал целую плеяду талантливых учеников.