Оркестр Капеллы Санкт-Петербурга выступит в Чечне и Северной Осетии - Алании

Он представит программу симфоджазовой музыки

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Симфонический оркестр Капеллы Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Александра Чернушенко выступит с гастролями в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом сообщила пресс-служба концертной организации.

"Оркестр Капеллы 21 октября даст концерт в зале Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова. Это выступление станет частью творческого проекта "Цикл мероприятий в рамках театрального и музыкального искусства". 22 октября петербургский коллектив выступит во Владикавказе, в филиале Мариинского театра в Республике Северная Осетия - Алания", - рассказали в пресс-службе.

Оркестр представит программу симфоджазовой музыки. Прозвучат сочинения Джорджа Гершвина, Дюка Эллингтона, Аарона Копленда, Стиви Уандера, старейшего петербургского композитора Анатолия Кальварского, активно работающего в этом жанре. Также в программе гастролей - Концерт для кларнета с оркестром Аллана Гиллилэнда "Мечтания мастеров", посвященный корифеям джазовой музыки", - рассказали в пресс-службе.

В современном виде Симфонический оркестр Капеллы Санкт-Петербурга был создан 1 ноября 1991 года. Маэстро Александр Чернушенко, возглавляющий коллектив с момента его формирования, - воспитанник Хорового училища имени Михаила Глинки при Академической капелле, выпускник Ленинградской консерватории. Оркестр имеет солистов, отмеченных наградами российских и международных конкурсов.

С коллективом сотрудничают зарубежные и отечественные дирижеры и исполнители. В разных странах мира изданы более 50 компакт-дисков, в создании которых принимал участие этот оркестр. Наиболее примечательным проектом стала запись оркестром и хором Капеллы сочинений Микиса Теодоракиса, а также запись произведений для звукозаписывающих концернов "Chandos" и "Naxos".