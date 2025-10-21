В "Ночь искусств" в Кириллове покажут фольклорный триллер и историю кружевницы

Участие в спектаклях примут вологодские артисты и режиссеры

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Фольклорный триллер "Ангеловы кружева" и спектакль "Дюня" по мотивам вологодских дневников Беллы Ахмадулиной о кирилловской кружевнице представят 3 ноября в "Ночь искусств" в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике, сообщили ТАСС в музее.

"Культурные мероприятия в этом году пройдут по всем регионам страны 3 ноября и будут приурочены ко Дню народного единства. События объединит девиз "В единстве культур - сила народа". В этом году вниманию участников акции на главной сцене музея посредством театрального действа мы представим произведения вологодских авторов - Александра Яшина, Леты Югай и российской поэтессы Беллы Ахмадулиной, которая в 80-е годы прошлого века, отдыхая на Вологодчине, написала дневник "Нечаяние", - сообщил генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

По его словам, участие в спектаклях примут вологодские артисты и режиссеры. Актриса Вологодского ТЮЗа Яна Лихотина представит фольклорный триллер "Ангеловы кружева" в постановке Людмилы Щукиной, созданный при поддержке стипендии Союза театральных деятелей. В этой постановке соединились произведения двух вологодских авторов разных поколений - рассказ Александра Яшина "Подруженька" и цикл стихов современного поэта Леты Югай.

Театр Яны Сорокиной покажет спектакль "Дюня" по мотивам вологодских дневников Беллы Ахмадулиной.

Как отметил руководитель культурных проектов музея Сергей Беляшов, премьера "Дюни" в Кириллове была показана в этом году на "Цветаевском костре", который в этот раз посвятили не только сестрам Цветаевым, но и поэту Белле Ахмадулиной, которая почитала творчество Марины Цветаевой, дружила с Анастасией Цветаевой и неоднократно приезжала в кирилловские места. Известно, что в конце XX века Белла Ахатовна в деревне Усково Кирилловского района провела три лета. Каждый раз она останавливалась у одной и той же хозяйки - Евдокии Кирилловны Лебедевой, которую местные называли просто тетей Дуней. Набожная малограмотная кружевница стала для Ахмадулиной источником вдохновения. В образе "хрупко-сухонькой тети Дюни" поэтесса увидела образ родной земли, который воплотила в своем дневнике "Нечаяние". Удивительна история о том, как супружеская пара из самого сердца Москвы - поэтесса и художник - оказалась в наших северных краях. И, конечно, с ними случилось все, что могло произойти с москвичами в настоящей деревне", - рассказал Беляшов.

О кирилловской Дуне

Сценарий и спектакль создала вологодская актриса и певица Яна Сорокина. В постановке задействованы студенты ее курса сценической речи.

"Самое главное, что случилось на кирилловской земле с Беллой Ахатовной, это любовь к вологодскому краю и непреодолимое желание возвращаться к близкому человеку, которого поэтесса обрела в лице тети Дюни. Сама писательница о ней вспоминала так: "Если можно вкратце, спроста поделить соотечественное человечество на светлых, "пушкинских" людей и на оборотных, противу-пушкинских, нечестивцев, то тетя Дюня, в моем представлении, нимало не ученая ни писать, ни читать, в иной, высокой грамоте сведущая, - чисто и ясно "пушкинский" человек, абсолют природы, ровня ее небесам, лесам и морским озерам", - рассказала Сорокина.

"Ночь искусств" продолжится в музее-заповеднике программой выходного дня "В музей всей семьей" - это прогулка по территории крупнейшего православного монастыря, экскурсия по выставке современного керамического искусства "Созвучие глины", а также серия мастер-классов по изготовлению народной куклы "Крупеничка", ангела из бусин и открыток с использованием шерстяных нитей.