Итальянские и российские деятели искусств удостоились Пушкинской премии

Среди них актер Алексей Гуськов, балерина Светлана Захарова и певец Михаил Турецкий

Редакция сайта ТАСС

РИМ, 21 октября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Актер Алексей Гуськов, балерина Светлана Захарова, певец Михаил Турецкий, директора музеев, а также видные деятели культуры Италии стали лауреатами VII Международной Пушкинской премии. Как корреспонденту ТАСС рассказала одна из устроителей и учредителей награды Юлия Базарова, церемония состоялась в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и была посвящена в этом году 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

"На вручение приехали все итальянские лауреаты. Не смогли быть только Турецкий, который находится на гастролях, но его представляли певицы из выступающей с его хором группы "Сопрано", и Захарова", - рассказала Базарова.

Международная Пушкинская премия была учреждена в 2014 году культурной ассоциацией "Друзья Великой России" и присуждается по решению авторитетного международного жюри деятелям культуры из России и Италии поочередно в Риме и Москве. В этом году награждение проходило в номинациях "Литература", "Искусство" (музыка, живопись, балет, опера), "Кинематография", "Научные работы. Переводы" и "Издательское дело".

"Специальной премии" были удостоены музейные деятели: директор Государственного литературного мемориального музея-заповедника А. С. Пушкина "Болдино" Нина Жиркова, президент Всероссийского музея А. С. Пушкина (г. Санкт-Петербург) Сергей Некрасов и главный научный сотрудник ГМИИ им. А. С. Пушкина, хранитель итальянской живописи, куратор выставочных проектов Виктория Маркова.

Итальянские лауреаты

В номинации "Литература" была отмечена славист, литературовед, переводчик классической русской литературы на итальянский язык Лаура Сальмон. В 2024 году она выпустила автобиографическую книгу "Когда-то был СССР. История одной любви". Она была выпущена в Италии издательством Sandro Teti Editore, и сейчас идут переговоры о ее издании в России. Глава этого издательского дома Сандро Тети, политолог, журналист, эксперт по постсоветскому пространству и международным отношениям, был награжден в номинации "Издательское дело" "за вклад в развитие российско-итальянского культурного диалога, поддержку перевода и издания русской литературы, а также за многолетнюю деятельность, направленную на продвижение российской культуры за рубежом".

Итальянские музыканты - приглашенный солист Мариинского театра тенор Джованни Рибикезу и дирижер Фабио Пирола были отмечены в номинации "Музыка" за "внесение значительного вклада в развитие итальянской оперы в России, популяризацию русской музыкальной культуры, а также укрепление межкультурного диалога между Россией и Италией".

В номинации "Искусство. Живопись" был награжден заслуженный российский живописец Виктор Иванов. "Ему 101 год, премию за него получила внучка", - пояснила собеседница агентства.

На вечере прозвучали песни Победы, в том числе в исполнении группы "Сопрано".