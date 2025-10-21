Матвиенко выразила уважение гражданской позиции Никиты Михалкова

Председатель Совета Федерации также отметила эрудицию и глубокий интерес режиссера к истории России

Редакция сайта ТАСС

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Активная гражданская позиция и плодотворная общественная деятельность режиссера Никиты Михалкова заслуживают особого уважения. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравлении режиссера с 80-летием.

"Широчайшая эрудиция, глубокий интерес к истории нашего государства и современным событиям в мире помогают вам воплощать свои творческие замыслы в самых разных форматах, выстраивать искренний и доверительный диалог со зрителем. <…> Особого уважения заслуживают ваша активная гражданская позиция, плодотворная общественная деятельность, внимание к вопросам поддержки старшего поколения деятелей кино и театра, патриотического воспитания молодежи", - отметила Матвиенко, ее слова приводит пресс-служба СФ.

По словам сенатора, режиссер принадлежит к плеяде выдающихся представителей отечественной культуры, вклад которых в ее развитие, сохранение и приумножение лучших традиций невозможно переоценить. "От всей души поздравляю вас с юбилеем. <…> Пусть вам всегда сопутствуют успех и неиссякаемое вдохновение. Желаю вам, вашим родным и близким здоровья и благополучия", - добавила председатель СФ.

Михалков - Герой Труда РФ, актер, режиссер, художественный руководитель театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова", автор и ведущий программы "Бесогон ТВ", инициатор проведения Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка".

Приобрел известность, исполнив в возрасте 18 лет роль метростроевца Коли в комедии Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". В историю отечественного кинематографа вошли роли Михалкова в фильмах "Сибириада", "Собака Баскервилей" (цикл "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"), "Вокзал для двоих", "Жестокий романс", "Жмурки" и др.

Среди режиссерских работ Михалкова - порядка 40 фильмов, принесших ему награды и признание в России и за рубежом: "Сибирский цирюльник", "Раба любви", "Без свидетелей", "Пять вечеров", "Свой среди чужих, чужой среди своих". Драма "Утомленные солнцем" в 1995 году была удостоена премии "Оскар".