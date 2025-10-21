Посмертную маску Высоцкого не смогли продать из-за высокой стоимости

Стартовая цена лота составила €100 тыс.

ПАРИЖ, 21 октября. /ТАСС/. Посмертная бронзовая маска актера, поэта и музыканта Владимира Высоцкого не продана на аукционе в Монако в связи с высокой стартовой стоимостью лота. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в аукционном доме Hermitage Fine Art в Монте-Карло.

Ставки принимались от покупателей лично на торгах в гостинице "Метрополь" или по телефону и через интернет.

Стартовая стоимость лота составила €100 тыс. Маску предоставила вдова артиста - французская киноактриса и писательница Марина Влади. На нее нанесены инициалы Влади и год создания (1980). Оригинальную гипсовую маску изготовил советский скульптор Юрий Васильев, который также сделал слепок левой руки Высоцкого.

Бард на все времена

"Поэзию Высоцкого знают и любят не только в России, но и во Франции. Изумительный человек, удивительная судьба! Для меня союз Высоцкого и Марины Влади - яркое свидетельство родства русской и французской культуры. Надеюсь, что этот лот появится на следующем аукционе и заинтересует коллекционеров", - отметила в беседе с корреспондентом ТАСС генеральный секретарь ассоциации "Франко-российский диалог" Ирина Дюбуа.

Поэт, актер театра и кино, автор и исполнитель песен Владимир Высоцкий родился в Москве 25 января 1938 года. С 1964 года Высоцкий служил в Московском театре драмы и комедии на Таганке. Он исполнил около полутора десятков ролей. Высоцкий сыграл в 30 фильмах, среди которых - "Служили два товарища", "Хозяин тайги", "Интервенция", "Плохой хороший человек", "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя". В Венгрии в 1977 году был снят фильм "Их двое", ставший единственной картиной, где сыграли вместе Высоцкий и Влади. Премьера состоялась в том же году в Париже.

Миллионами записей по домашним магнитофонам расходились песни Высоцкого. Этот жанр стихов под гитару сам он назвал авторской песней.

Высоцкий умер 25 июля 1980 года в возрасте 42 лет. Спустя 45 лет после смерти барда его творчество по-прежнему актуально. Его записи издавались в России, Франции, Германии, Швеции и США.