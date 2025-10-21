Figaro: в Грасе в 2027 году откроется музей Эдит Пиаф

ПАРИЖ, 21 октября. /ТАСС/. Музей, посвященный французской певице Эдит Пиаф, откроется в 2027 году в городе Грас на юго-востоке Франции, где она умерла в 1963 году. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на поклонника певицы и основателя дома-музея Пиаф в Париже Бернара Маршуа.

"После 50 лет обслуживания посетителей со всего мира и предоставления ее личных вещей для выставок в Нью-Йорке и Токио эта коллекция перейдет в музей, который должен открыться в 2027 году", - приводит газета слова Маршуа.

Первоначально планировалось создать новый музей, посвященный Пиаф, в Париже, но мэр столицы Анн Идальго не проявила должного интереса к проекту и на него так и не был выделен грант. Однако идею поддержала администрация Граса, где для музея нашли место в самом центре города. Как отметил основатель ассоциации "Grasse a Edith" ("Грас для Эдит" - прим. ТАСС) Людовик Имбер, музей будет "живым, с концертами, в том числе посвященными друзьям Пиаф: Иву Монтану, Морису Шевалье и Шарлю Азнавуру".

Пиаф за свою карьеру певицы и актрисы исполнила такие песни, как La Vie en rose, Hymne à l’amour и Non, je ne regrette rien и исполнила роли в таких фильмах, как "Безымянная звезда" и "Всегда поющий Париж".